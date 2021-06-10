За год число рабочих мест, созданных резидентами технополиса «Москва», выросло на 62%, – Владимир Ефимов
18:00 10.06.2021
По итогам 2020 года резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» предоставили городу более тысячи рабочих мест, что на 62% больше показателей 2019 года. Какие отрасли стали лидерами по привлечению кадров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На данный момент более 80 высокотехнологичных компаний имеют статус резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва». Только за 2020 год им удалось в полтора раза увеличить число рабочих мест: по итогам прошлого года было открыто 1,3 тыс. вакансий, а всего с 2006 года – более семи тысяч, сообщил вице-мэр.
Лидерами по привлечению кадров стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники. На их долю приходится 528 рабочих мест, что составляет более 40% от их общего числа.
Также в числе лидеров находится растущий кластер медицинских технологий, оборудования и биофармы – за 2020 год в этой сфере было создано 198 рабочих мест, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Средняя заработная плата на предприятиях ОЭЗ в 2020 году составила 80 тыс. руб., добавил генеральной директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев. Это достаточно достойный для рынка размер оплаты труда, которого удается достигнуть за счет экономии, получаемой от городских преференций: налоговых льгот и освобождения от ряда налогов, доступа к беспошлинному импорту.
НОВОСТИ
- 19:10 10.06.2021
- Женщина впервые стала председателем кипрского парламента
- 19:03 10.06.2021
- Баженов поддержал заморозку размера оплаты за проживание на курортах и в санаториях
- 18:32 10.06.2021
- Член ОП РФ Евгений Нифантьев предлагает соцсетям удалять фейковые аккаунты
- 18:30 10.06.2021
- С начала 2021 года из аварийного жилья переселены почти 60 тыс. россиян
- 18:15 10.06.2021
- Пилот истребителя МиГ-29, потерпевшего крушение в Черном море, погиб - Минобороны Болгарии
- 18:10 10.06.2021
- Доктор Александр Румянцев призвал не ограничивать госфинансирование лечения острого лимфобластного лейкоза
- 17:40 10.06.2021
- Напавший на Макрона злоумышленник заявил, что не сожалеет о своих действиях
- 17:12 10.06.2021
- ЕС выкупает у Армении право на использование наименования «коньяк»
- 17:06 10.06.2021
- Конструктор госпрограмм Сбер помог выдать предпринимателям льготные кредиты на 14 млрд рублей
- 17:00 10.06.2021
- Жителей Женевы из-за саммита Россия – США попросили поработать из дома
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать