За год число рабочих мест, созданных резидентами технополиса «Москва», выросло на 62%, – Владимир Ефимов

18:00

По итогам 2020 года резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» предоставили городу более тысячи рабочих мест, что на 62% больше показателей 2019 года. Какие отрасли стали лидерами по привлечению кадров, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На данный момент более 80 высокотехнологичных компаний имеют статус резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва». Только за 2020 год им удалось в полтора раза увеличить число рабочих мест: по итогам прошлого года было открыто 1,3 тыс. вакансий, а всего с 2006 года – более семи тысяч, сообщил вице-мэр.

Лидерами по привлечению кадров стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники. На их долю приходится 528 рабочих мест, что составляет более 40% от их общего числа.

Также в числе лидеров находится растущий кластер медицинских технологий, оборудования и биофармы – за 2020 год в этой сфере было создано 198 рабочих мест, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Средняя заработная плата на предприятиях ОЭЗ в 2020 году составила 80 тыс. руб., добавил генеральной директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев. Это достаточно достойный для рынка размер оплаты труда, которого удается достигнуть за счет экономии, получаемой от городских преференций: налоговых льгот и освобождения от ряда налогов, доступа к беспошлинному импорту.