Член ОП РФ Евгений Нифантьев предлагает соцсетям удалять фейковые аккаунты
18:32 10.06.2021
Владельцы и модераторы соцсетей должны обратить пристальное внимание на аккаунты, за которыми могут скрываться мошенники и преступники, заявил член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, по словам которого уход от анонимности позволит защитить детей и подростков. «Родители стремятся защитить детей от угроз реального мира, но зачастую игнорируют мир виртуальный, наивно полагая, что те защищены стенами своего дома, - отметил общественник. - Но когда подросток переписывается в соцсетях с человеком, с которым не знаком лично, он не всегда осознает, что за его аватаром может скрываться кто угодно. И общаясь с неким образом, он может подвергаться манипуляциям со стороны взрослого и в итоге получить серьезные психологические травмы».
Как считает Нифантьев, тому, кто представляется в сети другим человеком, проще уходить от ответственности. «Взрослый мужчина может писать девочке-подростку, взяв аватар симпатичного ровесника или персонажа ее любимого комикса, - говорит Нифантьев. - Уверен, что никто не будет склонять к суициду или пытаться выманить ребенка на встречу, заходя в сеть под своим именем. Если же человеку нечего скрывать, он вряд ли будет прятаться за аватарами и романтическими образами. Я ни в коем случае не призываю нарушать тайну переписки и вводить какой-то тотальный контроль. Первым шагом может стать повышение ответственности как владельцев соцсетей, так и простых модераторов. Именно они могут оперативно удалять аккаунты, представляющие потенциальную угрозу для пользователей».
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