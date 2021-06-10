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С трех бывших представителей властей Ирана сняты санкции, введенные ранее США

21:10 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сняли введенные ранее санкции в отношении трех бывших представителей правительства Ирана, а также двух компаний, которые, по версии Вашингтона, были вовлечены в торговлю иранской нефтью. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Минфина США.

Согласно этим данным, Вашингтон "снимает санкции с трех бывших представителей правительства Ирана и двух компаний, которые ранее были вовлечены в покупку, приобретение, продажу, транспортировку или размещение на рынке иранской нефтехимической продукции". Как пояснило ведомство, санкции были сняты "в результате того, что было подтверждено изменение в поведении или статусе находившихся под санкциями лиц и организаций".

Этот шаг, по утверждению Минфина США, "демонстрирует приверженность правительства США снятию санкций в случае изменения поведения или статуса".

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