С трех бывших представителей властей Ирана сняты санкции, введенные ранее США
21:10 10.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно этим данным, Вашингтон "снимает санкции с трех бывших представителей правительства Ирана и двух компаний, которые ранее были вовлечены в покупку, приобретение, продажу, транспортировку или размещение на рынке иранской нефтехимической продукции". Как пояснило ведомство, санкции были сняты "в результате того, что было подтверждено изменение в поведении или статусе находившихся под санкциями лиц и организаций".
Этот шаг, по утверждению Минфина США, "демонстрирует приверженность правительства США снятию санкций в случае изменения поведения или статуса".
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