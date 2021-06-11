0
0
83
НОВОСТИ

Финляндия и Бельгия не рекомендовали своим гражданам посещать Россию на ЧЕ по футболу

10:05 11.06.2021 Источник: Газета.Ru

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал процесс подготовки Санкт-Петербурга к началу турнира.

«Сколько болельщиков из-за границы ожидается в Питере? Точно не скажу, но их будут тысячи. Половину стадиона они не заполнят, все равно большая часть болельщиков — россияне. По трем дополнительным матчам мы пока ничего с уверенностью сказать не можем, потому что продажи еще идут.

Для такого турнира это крайне непривычная ситуация, потому что к этому моменту обычно все уже продано и география болельщиков известна. Но такова реальность — все были готовы к последствиям резких изменений.

Наибольшее число иностранных болельщиков прибудет из Финляндии — в силу географической близости. Но будут и шведы, и поляки, чуть меньше бельгийцев. То есть болельщики будут, но не в ошеломляющем количестве. Правительства некоторых стран издали рекомендации для граждан не посещать Россию. Обоснованно это решение или нет — судить не нам. Наверное, какое-то количество болельщиков это могло остановить», — приводит слова Сорокина «СЭ».

Также чиновник уточнил, что этими странами являются Финляндия и Бельгия.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 11.06.2021
Байден подарил Джонсону велосипед
0
10
10:20 11.06.2021
Директор НАСА считает уникальным сотрудничество России и США в космосе
0
45
10:00 11.06.2021
Бундестаг отклонил резолюцию «Зеленых» против «Северного потока-2»
0
95
09:32 11.06.2021
В Раде предложили нанести на украинскую форму ряд российских регионов
0
137
09:20 11.06.2021
Израиль запретил продажу меха в модной индустрии
0
146
09:05 11.06.2021
Лидер ведущей партии оппозиции в Японии потребовал отмены или переноса Олимпиады
0
165
09:00 11.06.2021
Россия прекратила применение меморандума с США об "открытой суше"
0
183
09:00 11.06.2021
«Роснефть» стала лидером по геологоразведке в международном рейтинге Wood Mackenzie
0
153
22:10 10.06.2021
ЕС введет новые санкции против 7 белорусских организаций и для 71 человека
0
640
21:10 10.06.2021
С трех бывших представителей властей Ирана сняты санкции, введенные ранее США
0
615

Возврат к списку