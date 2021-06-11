Финляндия и Бельгия не рекомендовали своим гражданам посещать Россию на ЧЕ по футболу
10:05 11.06.2021 Источник: Газета.Ru
Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал процесс подготовки Санкт-Петербурга к началу турнира.
«Сколько болельщиков из-за границы ожидается в Питере? Точно не скажу, но их будут тысячи. Половину стадиона они не заполнят, все равно большая часть болельщиков — россияне. По трем дополнительным матчам мы пока ничего с уверенностью сказать не можем, потому что продажи еще идут.
Для такого турнира это крайне непривычная ситуация, потому что к этому моменту обычно все уже продано и география болельщиков известна. Но такова реальность — все были готовы к последствиям резких изменений.
Наибольшее число иностранных болельщиков прибудет из Финляндии — в силу географической близости. Но будут и шведы, и поляки, чуть меньше бельгийцев. То есть болельщики будут, но не в ошеломляющем количестве. Правительства некоторых стран издали рекомендации для граждан не посещать Россию. Обоснованно это решение или нет — судить не нам. Наверное, какое-то количество болельщиков это могло остановить», — приводит слова Сорокина «СЭ».
Также чиновник уточнил, что этими странами являются Финляндия и Бельгия.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Встреча со сборной Бельгии станет для российской команды первой на этом турнире. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге. Газета.Ru
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