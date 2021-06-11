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Сокуров предлагает отменить в России прокатные удостоверения для фильмов

11:05 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России, режиссер Александр Сокуров предлагает отменить в России прокатные удостоверения, которые сейчас создатели и продюсеры кинокартин должны получать в Министерстве культуры РФ перед появлением их фильмов на экранах.

"Я уговариваю, прошу, а теперь уже требую от Минкультуры изменить весь этот порядок выдачи разрешительных (прокатных) удостоверений, что, по сути, является цензурой, - сказал Сокуров в интервью ТАСС. - Прокатных удостоверений вообще не должно быть". По мнению режиссера, создатели кинокартин должны приходить в Минкультуры "и давать информацию, что они сделали такой-то фильм, и все".

Сокуров считает, что прокатные удостоверения - "это форма персональной, индивидуальной субъективной оценки чиновника, который защищает самого себя от формы, от содержания фильма, от ответственности". Режиссер убежден, что для регулирования российского кинопроката "вполне достаточно уголовного кодекса и Роскомнадзора, которые не допустят на экраны пропаганду наркотиков или, к примеру, педофилию". Сокуров добавил, что ранее отправлял в Министерство культуры РФ официальные письма с просьбами отменить прокатные удостоверения.

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