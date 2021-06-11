Доктор Румянцев: начинающие врачи должны получать не менее 4 МРОТ
12:52 11.06.2021
Государственные медицинские работники должны получать больше, их зарплата должна быть повышена, уверен врач-онколог, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Он призывает приравнять статус врача к статусу военнослужащего и давать медикам аналогичные льготы, в том числе назначать пенсию по выслуге лет. По мнению Румянцева, минимальный базовый оклад ординаторов, аспирантов и начинающих врачей должен составлять не менее 4 МРОТ, средних медицинских работников — не менее 3 МРОТ. Кроме того, младший медицинский персонал, как считает Румянцев, нужно вернуть в категорию медработников и выплачивать им зарплату не менее 1,5 МРОТ. «Давая клятву Гиппократа, врачи по сути принимают присягу. У медиков ненормированный рабочий день, для них героизм — это повседневная работа. И эта работа должна оплачиваться высоко», — утверждает Александр Румянцев.
Как считает Румянцев, повышение зарплат возможно лишь в случае, если финансирование здравоохранения будет удвоено. Кроме того, онколог призывает проводить все выплаты к базовому окладу по единым федеральным требованиям. В результате зарплата врача не будет зависеть от региона, в котором он работает. По мнению онколога, лишь серьезное увеличение базовых выплат врачам и медработникам всех уровней приведет к восстановлению кадрового потенциала здравоохранения.
НОВОСТИ
- 13:32 11.06.2021
- Хасбулатов заявил, что в окружении Ельцина были "сотни" сотрудников ЦРУ и иноагентов
- 13:20 11.06.2021
- Число заболевших "черной плесенью" в Индии превысило 31 тыс., скончались 2,1 тыс. - ТВ
- 13:05 11.06.2021
- От коронавируса умер глава азербайджанской епархии РПЦ
- 13:00 11.06.2021
- Акционист Крисевич задержан за стрельбу на Красной площади - адвокат
- 12:46 11.06.2021
- Правозащитница Разворотнева провела опрос по инициативам, связанным с пенсионерами
- 12:32 11.06.2021
- Лондон не нашел свидетельств причастности РФ к посадке самолета Ryanаir в Минске - Рааб
- 12:20 11.06.2021
- Ассоциация футбола Украины сделала официальными националистические лозунги
- 12:05 11.06.2021
- Потребление газа в РФ к 2025 г. увеличится на 7,5% на фоне роста газификации
- 12:00 11.06.2021
- Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
- 11:32 11.06.2021
- В России выявили 12 505 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с 22 февраля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать