Доктор Румянцев: начинающие врачи должны получать не менее 4 МРОТ

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Государственные медицинские работники должны получать больше, их зарплата должна быть повышена, уверен врач-онколог, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Он призывает приравнять статус врача к статусу военнослужащего и давать медикам аналогичные льготы, в том числе назначать пенсию по выслуге лет. По мнению Румянцева, минимальный базовый оклад ординаторов, аспирантов и начинающих врачей должен составлять не менее 4 МРОТ, средних медицинских работников — не менее 3 МРОТ. Кроме того, младший медицинский персонал, как считает Румянцев, нужно вернуть в категорию медработников и выплачивать им зарплату не менее 1,5 МРОТ. «Давая клятву Гиппократа, врачи по сути принимают присягу. У медиков ненормированный рабочий день, для них героизм — это повседневная работа. И эта работа должна оплачиваться высоко», — утверждает Александр Румянцев.

Как считает Румянцев, повышение зарплат возможно лишь в случае, если финансирование здравоохранения будет удвоено. Кроме того, онколог призывает проводить все выплаты к базовому окладу по единым федеральным требованиям. В результате зарплата врача не будет зависеть от региона, в котором он работает. По мнению онколога, лишь серьезное увеличение базовых выплат врачам и медработникам всех уровней приведет к восстановлению кадрового потенциала здравоохранения.