В Думу внесен законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев
15:00 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым в пятницу внесла на рассмотрение палаты законопроект, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Текст размещен в думской электронной базе.
"Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", - написал Толстой в своем телеграм- канале.
Закон об основах охраны здоровья граждан предложено дополнить нормой, согласно которой один из потенциальных родителей или оба родителя, состоящие в браке между собой, "чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", должны быть гражданами РФ.
Кроме этого, согласно предлагаемым изменениям в Семейный кодекс, супруги, давшие согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия суррогатной матери в случаях, если на момент записи родителями ребенка в книге записей рождения гражданство РФ одного или обоих супругов было прекращено или же если решение о приобретении ими гражданства было отменено.
Авторами проекта также выступили председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов и член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева.
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