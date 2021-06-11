КНР осуждает размещение систем ПРО и ракет средней дальности в третьих странах - глава МИД

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выступает против попыток "отдельных стран" создать региональные и глобальные системы противоракетной обороны (ПРО) и развернуть ракеты средней дальности на территории других государств. Об этом в пятницу на Конференции по разоружению в Женеве заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, выступая по видеосвязи.

"Китай выступает против развития и развертывания отдельными странами региональных и глобальных систем противоракетной обороны, оказывающих воздействие на стратегическую стабильность, а также возражает против размещения в других государствах и примыкающих к ним регионах ракет средней дальности наземного базирования", - приводятся его слова в сообщении МИД КНР.