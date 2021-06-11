Сбер поздравил россиян с Днем России и с помощью нейросети воссоздал национальные костюмы
16:30 11.06.2021
В честь общенационального праздника Дня России Сбер научил нейросеть переодевать людей на фотографии в национальные костюмы. Примерить косоворотку, бурку, папаху, малицу и другие наряды народов России можно на сайте проекта «Традиции сквозь технологии».
Сегодня в России насчитывается более 190 народов, у каждого – свои уникальные наряды и узоры. Традиционные костюмы – это важные элементы уникальной культуры народов, проживающих на территории нашей страны.
Для создания виртуальной коллекции «Традиции сквозь технологии» Sber AR/VR Lab отсканировала настоящие национальные костюмы, на основе сканов были созданы 3D-модели. Теперь с помощью сервисов компьютерного зрения и нейронных сетей примерить эти костюмы может любой желающий.
Чтобы примерить костюм на себя, нужно зайти на страницу проекта, выбрать национальный костюм и загрузить фотографию в полный рост. Нейросеть определит позу изображенного человека и «наденет» на него костюм по фигуре. Каждый сможет поделиться получившимся изображением на своих страницах в социальных сетях.
«Мы стараемся использовать технологическую мощь Сбера и наши новейшие разработки как для создания новых технологий и инфраструктуры, так и для поддержки просветительских инициатив, – отметил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. – В проекте «Традиции сквозь технологии» ко Дню России мы хотели отразить всё многообразие культур и национальностей, которые существуют на территории нашей богатой страны, – более 190 народов, 11 часовых поясов, протянувшихся от запада до востока. Наши разработчики отсканировали настоящие костюмы и создали виртуальные 3D-модели национальных нарядов, которые с помощью нейросети теперь каждый может примерить на себя и рассказать таким образом о традициях народов, проживающих в России».
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