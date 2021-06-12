Идут попытки согласовать повестку встречи Зеленского и Путина - МИД Украины

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Место встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пока не обсуждается, но идут переговоры о возможной ее повестке. Об этом заявил в пятницу украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определенные контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии еще не дошли", - сказал он в эфире "Украина-24".

В то же время, по мнению главы МИД Украины, организовать встречу двух лидеров будет "чрезвычайно сложно".