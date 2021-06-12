Идут попытки согласовать повестку встречи Зеленского и Путина - МИД Украины
23:00 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Место встречи президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина пока не обсуждается, но идут переговоры о возможной ее повестке. Об этом заявил в пятницу украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Место встречи президента Путина и Зеленского не обсуждается. Есть определенные контакты и попытки согласовать повестку дня, но до географии еще не дошли", - сказал он в эфире "Украина-24".
В то же время, по мнению главы МИД Украины, организовать встречу двух лидеров будет "чрезвычайно сложно".
НОВОСТИ
- 23:30 11.06.2021
- Со "Спутником V" можно будет поехать в Грецию
- 22:30 11.06.2021
- Зеленский в июле собирается в США
- 22:15 11.06.2021
- Тема Навального - не в повестке отношений РФ и США - Песков
- 22:00 11.06.2021
- ПАРНАС не будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму - СМИ
- 21:45 11.06.2021
- Отношения с России и Европы, похоже, будут деградировать и дальше, считает Чижов
- 21:25 11.06.2021
- Пожарные в России получили право проверять документы граждан
- 20:30 11.06.2021
- Титов: Рост экономики нужно стимулировать более сложными методами, чем обычная игра со ставкой
- 20:00 11.06.2021
- Минтруд предлагает разрешить отцам-одиночкам получить "материнский капитал"
- 19:45 11.06.2021
- Путин впервые примерно за три года дал интервью американскому ТВ
- 19:30 11.06.2021
- Естественная убыль населения России в 2020-м году вдвое превысила показатели 2019-го года - Росстат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать