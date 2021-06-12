Уже в сентябре может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей - Гинцбург
16:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К 15 сентября, максимум к 20 сентября будет зарегистрирована", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос президента о сроках появлении вакцины от коронавируса для детей.
По его словам, вакцину будет разрешено использовать среди детей в возрасте 15-17 лет. "Везде за границей 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и хотя 13-14 лет, чтобы можно было начать сразу вакцинировать", - отметил он.
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