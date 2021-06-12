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Уже в сентябре может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей - Гинцбург

16:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцина от коронавируса для детей может быть зарегистрирована в РФ 15-20 сентября. Об этом сообщил в субботу директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург во время общения президента РФ Владимира Путина с Героями Труда и лауреатами госпремий после их награждения в Кремле.

"К 15 сентября, максимум к 20 сентября будет зарегистрирована", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос президента о сроках появлении вакцины от коронавируса для детей.

По его словам, вакцину будет разрешено использовать среди детей в возрасте 15-17 лет. "Везде за границей 12-17 лет. Надо учитывать тот опыт, и хотя 13-14 лет, чтобы можно было начать сразу вакцинировать", - отметил он.

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