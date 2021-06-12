Вакцинация поможет избежать новых ограничений в Москве - Онищенко
17:20 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Этого можно было избежать, если бы мы с вами ответственнее были, если бы мы привились, не надо было бы прерывать сейчас работу. <...> Я считаю, что то, что сделали, - с перебором, но может быть, это и правильно, потому что еще потянуть неделю и ситуация разгорится", - сказал Онищенко.
По его словам, спокойно работать и восстанавливать и без того пострадавший от пандемии бизнес получится только после массовой вакцинации. "Если сейчас ничего не будет делаться, то это и дальше будет продолжаться. Надо привиться и забыть про коронавирус", - призвал он.
Онищенко добавил, что отчасти ситуацию может стабилизировать то, что многие жители столицы в летние месяцы традиционно уезжают из города на дачи и в отпуск. "Москва наполовину уже разъехалась, если она останется в Подмосковье, других областях, а это где-то примерно 4 млн человек, то в полупустой Москве будет легче заниматься профилактикой", - считает он.
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