Вакцинация поможет избежать новых ограничений в Москве - Онищенко

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение временных коронавирусных мер и ограничений в столице - вынужденная мера, которой можно было избежать, а тем, кто еще не провакцинировался, нужно привиться и забыть про COVID-19. Об этом заявил ТАСС в субботу первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.



"Этого можно было избежать, если бы мы с вами ответственнее были, если бы мы привились, не надо было бы прерывать сейчас работу. <...> Я считаю, что то, что сделали, - с перебором, но может быть, это и правильно, потому что еще потянуть неделю и ситуация разгорится", - сказал Онищенко.



По его словам, спокойно работать и восстанавливать и без того пострадавший от пандемии бизнес получится только после массовой вакцинации. "Если сейчас ничего не будет делаться, то это и дальше будет продолжаться. Надо привиться и забыть про коронавирус", - призвал он.



Онищенко добавил, что отчасти ситуацию может стабилизировать то, что многие жители столицы в летние месяцы традиционно уезжают из города на дачи и в отпуск. "Москва наполовину уже разъехалась, если она останется в Подмосковье, других областях, а это где-то примерно 4 млн человек, то в полупустой Москве будет легче заниматься профилактикой", - считает он.





