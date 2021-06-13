Главврач московской больницы №52: Мы должны не допустить нового локдауна
12:20 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, по сравнению с началом пандемии на сегодняшний день заражаются и умирают больше людей. Об этом ТАСС сообщила главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, добавив, что для избежания локдауна необходимо вакцинироваться и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
"На днях число новых случаев коронавирусной инфекции достигло уровня декабря 2020 и уже превысило его. <...> Что изменилось за год? Сейчас заболевают и погибают в сутки еще больше людей, чем в начале эпидемии. Но люди не сидят дома - теперь открыты парки и рестораны, проходят концерты и мероприятия, однако все еще действует масочный режим, и мы также просим людей дистанцироваться друг от друга во избежание возможной передачи вируса", - сказала Лысенко.
По ее словам, несмотря на то, что в России имеются четыре зарегистрированные вакцины, большинство людей не принимают ни один из предложенных вариантов защиты от вируса. Тем самым они "продлевают жизнь с возможными ограничениями, которая никому не нравится и все от нее устали".
"Пациенты болеют тяжелее, нежели раньше, и это даже не группы риска, а молодые люди, не успевшие нажить сопутствующих возрасту болезней. Каждый новый подъем заболеваемости требует дополнительных усилий для спасения пациентов с ковидом. Поэтому отнеситесь правильно к предоставленной возможности прервать цепочку передачи вируса. Мы должны не допустить нового локдауна", - призвала Лысенко.
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