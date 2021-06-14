До конца года Путин может нанести визит в Китай - посол РФ в КНР
12:10 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Такая возможность есть. План наших обменов на высоком уровне включает визит президента Путина в Китай, и обе стороны желают этого", - сказал он.
"Китай надеется, что Путин станет первым иностранным лидером, который посетит КНР после пандемии. <...> Однако будут ли эти планы реализованы - это зависит от того, как будет развиваться пандемия", - добавил дипломат.
По его словам, несмотря на отсутствие личных встреч, лидеры двух стран поддерживают тесный контакт. "Хотя два лидера не обменивались визитами последние два года, они несколько раз говорили по телефону, и обмены на высшем уровне между Россией и Китаем оставались тесными", - резюмировал Денисов.
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