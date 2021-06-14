Наибольшие шансы победить на президентских выборах сохраняет Зеленский
14:10 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Если бы выборы президента Украины проходили в момент опроса, то победу в них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать в первом туре 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом)", - говорится в сообщении. На втором месте оказался пятый президент страны Петр Порошенко - 12% поддержки среди всех опрошенных, или 18,6% среди определившихся с выбором, третьем - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (8,8% и 12,7% поддержки соответственно), четвертым - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (8,4% и 11,7%).
Опрос был проведен в период с 14 по 19 мая совместно с социологической службой Центра Разумкова. В нем приняло участие 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет. Заявленная статистическая погрешность составляет не более 2,3%.
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