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Наибольшие шансы победить на президентских выборах сохраняет Зеленский

14:10 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский имеет наибольшие шансы победить на выборах главы государства в случае их проведения сейчас, за него готовы проголосовать около 20% граждан в первом туре. Об этом сказано в сообщении фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива по итогам проведенного социологического опроса.

"Если бы выборы президента Украины проходили в момент опроса, то победу в них одержал бы действующий президент Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать в первом туре 20% всех опрошенных (31% среди тех, кто придет на выборы и определился с голосом)", - говорится в сообщении. На втором месте оказался пятый президент страны Петр Порошенко - 12% поддержки среди всех опрошенных, или 18,6% среди определившихся с выбором, третьем - сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (8,8% и 12,7% поддержки соответственно), четвертым - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (8,4% и 11,7%).

Опрос был проведен в период с 14 по 19 мая совместно с социологической службой Центра Разумкова. В нем приняло участие 2 020 респондентов в возрасте от 18 лет. Заявленная статистическая погрешность составляет не более 2,3%.

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