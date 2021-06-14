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Ради стабильности в регионе Франция будет работать с новым правительством Израиля - МИД

14:20 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция намерена работать с новым правительством Израиля в интересах стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявил в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Франция приветствует формирование нового израильского правительства и направляет ему пожелания успехов", - отметил министр. Париж, как подчеркнул Ле Дриан, "напоминает о своей приверженности безопасности Израиля". "Франция готова работать вместе с новым правительством, чтобы обеспечить безопасность и стабильность в регионе", - заверил глава МИД.

"В этом духе Париж готов содействовать усилиям, позволяющим возобновить диалог между Израилем и Палестиной в целях справедливого и долгосрочного урегулирования конфликта в рамках решения о сосуществовании двух государств на основе международного права и согласованных параметров", - подчеркнул Ле Дриан.

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