Доктор Румянцев призывает расширить спектр бесплатных анализов
17:44 14.06.2021
|Фото пресс-службы НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Румянцев отмечает, что донорство при этом должно быть безвозмездным. По словам доктора, в этой сфере «людей приучили к торговым отношениям», однако если все будут получать за донорство вознаграждение, стоимость препаратов крови резко возрастет. «Поэтому я призываю становиться донорами безвозмездно», - говорит Румянцев, приводя в пример схему работы в Центре им. Рогачева, где сформирован пул безвозмездных доноров и кровь при этом сдают около 10 тыс. человек. Как отмечает врач, сдавать кровь в качестве донора – безопасно, при этом полученные препараты необходимы при хирургических операциях, для спасения людей при стихийных бедствиях, при гемолитической болезни новорожденных, а также для производства 17 лекарств.
Кроме того, Румяцев обратил внимание на важность донорства стволовых клеток. «У донора забирают стволовые клетки — они называется так, потому что из них образуются все другие клетки в организме человека, - отметил онколог. - Эти клетки могут быть перелиты пациенту и помочь в восстановлении кровообращения, кровотворения. И тогда человек может выздороветь. Необходимо, чтобы донор и тот, кому эти клетки переливают, совпадали по определенным антигенам, чтобы пересаженные клетки не отторгались организмом. Именно поэтому нам необходимо, чтобы донорами стало как можно большее количество людей».
Напомним, сегодня в мире отмечается День Донора. Звание «Почетный донор России» получают те, кто безвозмездно сдал кровь или ее компоненты 40 или более раз или плазму крови 60 или более раз. В Москве почетные доноры получают право на бесплатный проезд на всех видах пассажирского транспорта, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, 50-процентную скидку на услуги ЖКХ и на лекарства, право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Узнать, о том, где как стать донором в Москве, можно на сайте https://yadonor.ru/.
НОВОСТИ
- 17:30 14.06.2021
- Смешно перекладывать ответственность за позицию КНР по ядерным вооружениям на РФ - Путин
- 16:51 14.06.2021
- В "Школе безопасности" получили знания 37 тыс. московских учеников
- 16:27 14.06.2021
- Заммэра Владимир Ефимов: В Москве завод приборостроения увеличит мощность в рамках масштабного инвестпроекта
- 16:20 14.06.2021
- На саммит РФ и США запросили аккредитацию блее 1,2 тыс. журналистов - МИД Швейцарии
- 16:10 14.06.2021
- По факту пожара на АЗС в Новосибирске возбуждено уголовное дело
- 15:20 14.06.2021
- Тела 25 мигрантов обнаружены у берегов Йемена после крушения судна
- 15:10 14.06.2021
- Обвиняя РФ в кибератаках, США ни разу не предоставили доказательств - Путин
- 15:03 14.06.2021
- Фестиваль «На высоте» в поддержку детей и молодежи состоялся в Москве
- 14:20 14.06.2021
- Ради стабильности в регионе Франция будет работать с новым правительством Израиля - МИД
- 14:10 14.06.2021
- Наибольшие шансы победить на президентских выборах сохраняет Зеленский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать