Доктор Румянцев призывает расширить спектр бесплатных анализов

17:44

Фото пресс-службы НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

Повысить общий уровень здоровья россиян позволит своевременная диагностика заболеваний, чего можно добиться путем расширение числа бесплатных анализов, заявил главный детский онколог-гематолог, президент Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. «Необходимо расширить перечень бесплатных анализов, доступных по ОМС. Это сыграет огромную роль в повышении качества жизни. Анализы позволят укрепить общий уровень здоровья, и дадут донорам понимание: может он сдать кровь или нет. Как следствие, сами продукты донорства станут более качественными», - считает онколог.

Румянцев отмечает, что донорство при этом должно быть безвозмездным. По словам доктора, в этой сфере «людей приучили к торговым отношениям», однако если все будут получать за донорство вознаграждение, стоимость препаратов крови резко возрастет. «Поэтому я призываю становиться донорами безвозмездно», - говорит Румянцев, приводя в пример схему работы в Центре им. Рогачева, где сформирован пул безвозмездных доноров и кровь при этом сдают около 10 тыс. человек. Как отмечает врач, сдавать кровь в качестве донора – безопасно, при этом полученные препараты необходимы при хирургических операциях, для спасения людей при стихийных бедствиях, при гемолитической болезни новорожденных, а также для производства 17 лекарств.

Кроме того, Румяцев обратил внимание на важность донорства стволовых клеток. «У донора забирают стволовые клетки — они называется так, потому что из них образуются все другие клетки в организме человека, - отметил онколог. - Эти клетки могут быть перелиты пациенту и помочь в восстановлении кровообращения, кровотворения. И тогда человек может выздороветь. Необходимо, чтобы донор и тот, кому эти клетки переливают, совпадали по определенным антигенам, чтобы пересаженные клетки не отторгались организмом. Именно поэтому нам необходимо, чтобы донорами стало как можно большее количество людей».

Напомним, сегодня в мире отмечается День Донора. Звание «Почетный донор России» получают те, кто безвозмездно сдал кровь или ее компоненты 40 или более раз или плазму крови 60 или более раз. В Москве почетные доноры получают право на бесплатный проезд на всех видах пассажирского транспорта, право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, 50-процентную скидку на услуги ЖКХ и на лекарства, право на бесплатное санаторно-курортное лечение. Узнать, о том, где как стать донором в Москве, можно на сайте https://yadonor.ru/.