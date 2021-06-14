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Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия

18:07 14.06.2021

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Фото Марии Поповой
Внимание к выставкам, наподобие экспозиции в Третьяковской галерее, посвященной 800-летию со дня рождения Александра Невского, подтверждают важность исторического наследия для жизни россиян, уверен телеведущий Евгений Попов. По его словам, в последнее время заметно возрождение интереса к истории России. «Все больше людей осознают, что культурное наследие – это фундамент, на котором строится система ценностей, передаваемая из поколения в поколение, развивается уникальность и самобытность нации», - говорит Попов.

По словам телеведущего, сейчас достаточно остро стоит вопрос сохранения многих зданий, например, московской усадьбы Нарышкиных. По словам Попова, для некоторых случаев, когда владельцы не следят за состоянием памятника архитектуры, «необходимо законодательно закрепить норму изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных собственников, не выполняющих обязательств по их сохранению в надлежащем виде. В противном случае, за время судебных разбирательств можно лишиться самого памятника».  

Также Попов считает, что нужно усилить контроль за состоянием памятников старины.  «Считаю, что необходимо как минимум в 10 раз увеличить штрафы за их повреждение или тем более разрушение. Сохранение исторической памяти и культурных ценностей должно быть в приоритете у государства», - заявил телеведущий. Он намерен привлечь к подготовке поправок в законодательство специалистов Мосгорнаследия. «Надеюсь, что нам удастся изменить ситуацию к лучшему, и сокровища российской архитектуры дождутся своего возрождения», – говорит Попов.

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