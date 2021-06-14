Евгений Попов: Готовлю поправки в законодательство об охране культурного наследия
18:07 14.06.2021
|
Фото Марии Поповой
По словам телеведущего, сейчас достаточно остро стоит вопрос сохранения многих зданий, например, московской усадьбы Нарышкиных. По словам Попова, для некоторых случаев, когда владельцы не следят за состоянием памятника архитектуры, «необходимо законодательно закрепить норму изъятия объектов культурного наследия у недобросовестных собственников, не выполняющих обязательств по их сохранению в надлежащем виде. В противном случае, за время судебных разбирательств можно лишиться самого памятника».
Также Попов считает, что нужно усилить контроль за состоянием памятников старины. «Считаю, что необходимо как минимум в 10 раз увеличить штрафы за их повреждение или тем более разрушение. Сохранение исторической памяти и культурных ценностей должно быть в приоритете у государства», - заявил телеведущий. Он намерен привлечь к подготовке поправок в законодательство специалистов Мосгорнаследия. «Надеюсь, что нам удастся изменить ситуацию к лучшему, и сокровища российской архитектуры дождутся своего возрождения», – говорит Попов.
НОВОСТИ
- 14:05 11.06.2021
- Деловую авиацию посадят за стол
- 12:00 11.06.2021
- Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
- 09:00 10.06.2021
- Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
- 17:16 09.06.2021
- Учения объединенной системы ПВО обрели сценарий
- 12:32 09.06.2021
- Болгарский истребитель упал в Черное море
- 12:00 09.06.2021
- В Израиле сорвали планы ХАМАС по противодействию системе "Железный купол" - СМИ
- 20:40 07.06.2021
- Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»
- 10:29 05.06.2021
- Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
- 09:16 05.06.2021
- Путин: Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия
- 22:40 04.06.2021
- Спецназ США на учениях в Болгарии по ошибке захватил маслозавод вместо авиабазы - BBC
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать