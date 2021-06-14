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В Брюсселе начались двусторонние переговоры президентов Турции и США

19:40 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу лицом к лицу на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает в понедельник Анатолийское агентство.

Ожидается, что переговоры лидеров, впервые проходящие в таком формате, могут продлиться около полутора часов. Ранее перед непосредственным началом саммита лидеры успели провести короткую беседу на ногах в зале заседаний. Нынешних переговоров в Турции ждут с зимы. Это первая такая встреча лидеров в очном формате.

Переговоры с Байденом призваны открыть новую страницу в заметно охладевших отношениях двух стран. В связи с этим в Турции эту встречу считают критически важной и даже исторической для двусторонних отношений.

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