В Брюсселе начались двусторонние переговоры президентов Турции и США

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Джо Байден начали встречу лицом к лицу на полях саммита НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает в понедельник Анатолийское агентство.



Ожидается, что переговоры лидеров, впервые проходящие в таком формате, могут продлиться около полутора часов. Ранее перед непосредственным началом саммита лидеры успели провести короткую беседу на ногах в зале заседаний. Нынешних переговоров в Турции ждут с зимы. Это первая такая встреча лидеров в очном формате.



Переговоры с Байденом призваны открыть новую страницу в заметно охладевших отношениях двух стран. В связи с этим в Турции эту встречу считают критически важной и даже исторической для двусторонних отношений.



