Соратница Навального Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму в сентябре

08:15 Источник: Эхо Москвы

У себя в Фейсбуке Любовь Соболь пишет, что решение она приняла из-за признания ФБК экстремистской организацией (Фонд борьбы с коррупцией, ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией).

По словам Соболь, она собирается добиваться отмены законов, которые лишают ее и других независимых кандидатов избирательного права. Также юрист намерена сосредоточиться на поддержке проекта «Умное голосование», созданного сторонниками оппозиционного политика. ФБК внесен в России в реестр иноагентов.

Политолог Александр Кынев опасается, что решение Любови Соболь не участвовать в выборах в Госдуму сейчас может повредить другим независимым кандидатам. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Оппозиция должна будет привлечь как можно больше внимания к выборам, так как именного этого не хотят власти. Считает Александр Кынев.