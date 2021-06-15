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Телеведущий Евгений Попов предлагает комплексный подход к решению проблемы несанкционированных свалок

10:17 15.06.2021

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Фото Марии Поповой
Для того, чтобы уничтожить в России незаконные свалки, нудно применять комплексный подход, заявил телеведущий, общественник Евгений Попов. По его словам. В РФ сейчас более 1500 нелегальных свалок и потому проблему нужно решать, действуя сразу в нескольких направлениях.  «Прежде всего, должны быть усилия со стороны органов власти, – уверен телеведущий. - В последнее время в стране в этом направлении многое делается: проходит мусорная реформа, осуществляется национальный проект «Экология». Это позволит к 2030 году вдвое сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Поэтому крайне важно, чтобы во всех субъектах Российской Федерации была готова инфраструктура, работающая по единым для всей страны правилам».

Граждане же должны осознать важность раздельного сбора мусора. «Каждый человек в течение года выбрасывает несколько сотен килограмм бытовых отходов. В идеале, почти половину можно было бы переработать и использовать повторно, - говорит Попов. - Необходимо, чтобы раздельный сбор мусора стал бытовой привычкой во всех семьях. Для этого необходима широкая разъяснительная работа с людьми всех возрастов, поддержка экологических волонтеров».

По словам Попова, важное направление решения мусорной проблемы - использование новых подходов при утилизации пластиковой упаковки. «До 50% всех бытовых отходов составляет именно упаковка, при этом нормы ее утилизации сегодня – всего от 10 до 45%. Предлагаю увеличить штрафы для предприятий, нарушающих экологические нормы и, наоборот, поощрять добросовестных производителей», - говорит общественник.

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