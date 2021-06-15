Телеведущий Евгений Попов предлагает комплексный подход к решению проблемы несанкционированных свалок
10:17 15.06.2021
|Фото Марии Поповой
Граждане же должны осознать важность раздельного сбора мусора. «Каждый человек в течение года выбрасывает несколько сотен килограмм бытовых отходов. В идеале, почти половину можно было бы переработать и использовать повторно, - говорит Попов. - Необходимо, чтобы раздельный сбор мусора стал бытовой привычкой во всех семьях. Для этого необходима широкая разъяснительная работа с людьми всех возрастов, поддержка экологических волонтеров».
По словам Попова, важное направление решения мусорной проблемы - использование новых подходов при утилизации пластиковой упаковки. «До 50% всех бытовых отходов составляет именно упаковка, при этом нормы ее утилизации сегодня – всего от 10 до 45%. Предлагаю увеличить штрафы для предприятий, нарушающих экологические нормы и, наоборот, поощрять добросовестных производителей», - говорит общественник.
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