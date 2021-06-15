В Ryanair заявили, что пилот был вынужден посадить лайнер в Минске после сигнала об угрозе
13:20 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пилот самолета ирландской авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске, "не мог поступить иначе" после получения сигнала от белорусских властей об угрозе взрыва. Соответствующее мнение во вторник выразил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.
"На пилота оказывали серьезное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске. После того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил, какой уровень угрозы [взрыва]. Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном (максимальном - прим. ТАСС) уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе", - сказал О'Лири.
НОВОСТИ
- 13:32 15.06.2021
- Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с перерывами - Песков
- 13:20 15.06.2021
- Светлана Разворотнева призвала москвичей посетить пункты сдачи крови
- 13:05 15.06.2021
- Исключение "Дождя" из президентского пула не является цензурой - Песков
- 13:00 15.06.2021
- В Москве наблюдается взрывной рост числа выявляемых случаев заражения COVID-19 - Собянин
- 12:32 15.06.2021
- Ударная группа ВМС США вошла в акваторию Южно-Китайского моря
- 12:20 15.06.2021
- МВД РФ исключило Тихановскую из межгосударственного розыска по инициативе Белоруссии
- 12:05 15.06.2021
- Умер космонавт Владимир Шаталов
- 12:00 15.06.2021
- В России выявили 14 185 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 15.06.2021
- Ожидания россиян по зарплате в среднем составляют 130 тыс. рублей - опрос
- 11:30 15.06.2021
- В Москве выявили 6 805 случаев заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать