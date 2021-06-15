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В Ryanair заявили, что пилот был вынужден посадить лайнер в Минске после сигнала об угрозе

13:20 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилот самолета ирландской авиакомпании Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске, "не мог поступить иначе" после получения сигнала от белорусских властей об угрозе взрыва. Соответствующее мнение во вторник выразил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.

"На пилота оказывали серьезное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу, заявив, что можно сесть только в Минске. После того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил, какой уровень угрозы [взрыва]. Диспетчерская служба аэропорта в Минске подтвердила, что речь идет о красном (максимальном - прим. ТАСС) уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе", - сказал О'Лири.

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