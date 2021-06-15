Переговоры о совместной пресс-конференции Путина и Байдена больше не идут - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры с американской стороной по поводу возможной совместной пресс-конференции президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам их встречи в Женеве 16 июня более не ведутся. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, продолжается ли дискуссия вокруг организации общения лидеров с прессой.

"На этот счет достигнута полная ясность: американская сторона не захотела проводить пресс-конференцию совместно", - сказал он. "И мы слышали заявления президента Байдена о том, что он предпочитает говорить в одиночку", - напомнил Песков.

"В свою очередь президент Путин, как мы и говорили, выйдет на общение с прессой", - пообещал пресс-секретарь российского лидера. "Это будет открытый, подробный, откровенный разговор с журналистами", - убежден он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что договоренности о проведении совместной пресс-конференции президентов России и США в Женеве не достигнуто.