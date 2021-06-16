Москва продолжит сближение с Пекином, вне зависимости от саммита в Женеве - эксперты
07:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Пекин, сталкивающиеся с конфронтацией со стороны Запада, не видят другого выбора, кроме как продолжать курс на дальнейшее сближение, вне зависимости от исхода российско- американского саммита в Женеве. Такую точку зрения профессора кафедры международных отношений из Китайского народного университета в Пекине Ши Иньхуна публикует в среду газета "Саут Чайна морнинг пост".
"В нынешних условиях у Китая и России нет другого выбора, кроме как укреплять свое стратегическое, военное и дипломатическое сотрудничество", - убежден аналитик. Он констатировал, что саммиты Группы семи (G7) и НАТО вызвали еще больший антагонизм между США и Россией, и переговоры в Швейцарии мало могут что-либо изменить.
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