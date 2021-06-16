Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
11:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о введении экстерриториального принципа регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС.
В пояснительной записке указано, что сейчас, в частности, рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей, расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. В кабмине указывают, что сегодня экстерриториальный принцип, то есть регистрация в любом ЗАГС, применяется только в отношении заключения брака.
"Законопроектом закрепляется распространение экстерриториального принципа на регистрацию всех актов гражданского состояния", - говорится в пояснительной записке. Документ закрепляет право заявителя на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ независимо от места жительства и места наступления юридического факта.
Кроме того, законопроектом устанавливается ведение в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Федерального реестра медицинских документов о рождении, который будет содержать электронные документы о рождении и сведения о рожденном ребенке и его матери. Сведения для реестра будут предоставляться медорганизациями. Одновременно прописывается ведение Федерального реестра медицинских документов о смерти, который будет содержать электронные документы о смерти и перинатальной смерти, а также сведения об умершем.
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