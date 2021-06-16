Чехия потребовала оштрафовать Польшу из-за угольной шахты
11:32 16.06.2021 Источник: Lenta.ru
Власти Чехии требуют оштрафовать Польшу на десятки миллионов евро за отказ от исполнения приказа Верховного суда Евросоюза по закрытию угольной шахты. С государства могут взыскать компенсацию за каждый день незаконной работы предприятия, пишет Associated Press.
Чешская Республика указывает на огромный ущерб, который наносит шахта «Туров» в польском городе Богатыня недалеко от границы соседствующих стран. Суд Европейского союза издал временный приказ о приостановке работы угольного предприятия еще 21 мая, но действий со стороны властей и руководства шахты так и не последовало. Польше пригрозили штрафом по пять миллионов евро за каждый день неповиновения решению судьи и экологический вред от добычи бурого угля, суммарно на 15 июня — около 125 миллионов евро.
Варшава заявила о продолжении переговоров с чехами по руднику. Предприятие отказываются закрывать по причине того, что оно дает около семи процентов всей электроэнергии страны. Власти Польши проводят аналогию с шахтами Чехии и Германии, которые граничат с государством, подчеркивая, что они со своей стороны не провоцируют конфликты с соседями.
Отказ от угольной промышленности является одним из главных приоритетов европейских стран на пути к «зеленой» энергетике. Около 48 процентов электричества Польши идет от каменного черного угля и 17 — от более загрязняющего природу бурого. На возобновляемые источники энергии приходится лишь 25 процентов всей отрасли. В начале июня польские власти поддались давлению ЕС и закрыли угольную ТЭЦ «Белхатув», расположенную в одноименном городе. Lenta.Ru
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