В Москве выявили 5 782 случая заражения коронавирусом за сутки

12:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 782, до 1 253 894. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 6 805 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 75 смертей из-за коронавируса (против 71 днем ранее), что стало самым высоким значением с 19 января. Их общее число составило 21 125, следует из сообщения штаба.