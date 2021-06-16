В России выявили 13 397 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 397, до 5 249 990. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 256, до 4 828 500. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 396 против 379 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 127 576 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.
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