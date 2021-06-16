Сервисы Сбербанка оказались лучшими для малого и среднего бизнеса

14:12

Сбербанк стал обладателем награды «Золотой Меркурий» на конкурсе «Лучшая банковская программа банка для МСП» в рамках Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», а признан лидером в номинации «Больше, чем просто банк».

«Золотой Меркурий» — ежегодный конкурс для малого бизнеса и предприятий-экспортеров, который ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной думы РФ и Министерства экономического развития РФ. 15 июня состоялся финал конкурса, в ходе которого 16 крупнейших банков страны представляли свои продукты и услуги для малого и среднего бизнеса, а предприниматели в режиме онлайн выбрали лучших. На итоговый этап конкурса Сбербанк представил инновационные онлайн-сервисы для предпринимателей — участников внешнеэкономической деятельности, в том числе дашборд и систему международной проверки контрагентов в интернет-банке «СберБизнес», возможность ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в смартфоне и платформу для экспортеров и импортеров BBP.

«Более четырех лет назад мы выделили сегмент клиентов ВЭД, как клиентов нуждающихся в особых финансовых и нефинансовых решениях с учетом специфики их бизнеса, и выделили эту работу в отдельное направление, - рассказала советник заместителя председателя правления Сбербанка Наталья Голудина. - Создавая сервисы для экспортеров и импортеров, мы стремимся избавить их от рутины, взять на себя «текучку», помочь «убрать под капот» все, что поддается цифровизации, чтобы высвободить время предпринимателей для решения действительно важных задач. Благодаря нашим сервисам сегодня предприниматель может управлять бизнесом в режиме реального времени с мобильного устройства, моментально находить проверенных банком контрагентов по всему миру, эффективно выходить на новые рынки, в несколько кликов организовывать доставку товаров из-за рубежа и за рубеж. Мы рады, что наши усилия по развитию сервисов для участников ВЭД оценили собственники бизнеса, — их признание для нас дороже золота. Будем и дальше соответствовать самым высоким ожиданиям».