ЕС не будет пытаться ограничивать закупки нефти и газа у России - Боррель

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не намерен ограничивать закупки нефти и газа у России, чтобы закупать их у других стран, они должны сократиться естественным путем, по мере "зеленого перехода" Европы. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной новой стратегии ЕС по отношениям с Россией.

"Нет, мы не намерены ограничивать импорт нефти и газа только из России, чтобы брать их у других поставщиков. Но по мере нашего "зеленого перехода" потребление нефти и газа в Европе будет сокращаться, в особенности нефти, и это сильно затронет Россию", - отметил он.

"Впрочем, это коснется не только России, это коснется всех стран - поставщиков углеродного топлива в ЕС", - сказал он.

Боррель ранее представил новую стратегию ЕС в отношении России, основанную на трех принципах: "противодействовать, сдерживать, взаимодействовать". Эта стратегия стала практически копией "двойного подхода", принятого НАТО в отношении России еще в 2014 году, основанного на принципах "сильная оборона и диалог".

ЕС намерен добиться к 2050 году нулевых углеродных выбросов своей экономики, для чего уже к 2030 году он намерен довести роль "чистых" источников энергии до почти 40% от своего энергопотребления.