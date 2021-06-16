Анатолий Кучерена прокомментировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в столице

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Объявляя о начале обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан в Москве, главный санитарный врач столицы не нарушил норм законодательства, уверен юрист, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена. По его словам, сейчас речь идёт о том, чтобы сберечь здоровье людей и главный санитарный врач обязан принимать меры, которые направлены на благополучие населения.

Ранее полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский, также комментируя предписание главного санитарного врача Москвы, заявил, что меры по вакцинации от коронавируса в Москве, принятые главным санитарным врачом города, защищают право граждан на жизнь и здоровье. «Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями, отмечает Барщевский. - И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться. И это мое человеческое право не быть зараженным. Так что либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться. Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть».