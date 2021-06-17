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Путин встретится с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва

07:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин, который в среду проводил переговоры с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, в четверг вернется к внутрироссийским делам. Глава государства в режиме видеоконференции пообщается с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин встретится с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Во встрече, в частности, примут участие руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин.

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