Путин встретится с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва
07:00 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин, который в среду проводил переговоры с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, в четверг вернется к внутрироссийским делам. Глава государства в режиме видеоконференции пообщается с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.
Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин встретится с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Во встрече, в частности, примут участие руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, член комитета Совета Федерации по социальной политике Мария Львова-Белова, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель генерального прокурора России Анатолий Разинкин.
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