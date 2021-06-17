08:12 Источник: Эхо Москвы

Москва станет полигоном для отработки механизма обязательной вакцинации среди населения – депутат

Москва станет полигоном для отработки механизма обязательной вакцинации среди россиян. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Москва и Московская область стали полигоном для отработки нового варианта потенциальной обязательной вакцинации. Есть приказ главного санитарного врача о необходимости прививаться по эпидемическим показаниям, такой механизм в законе предусмотрен. Как он выглядит с точки зрения соответствия высказываниям первых лиц и, самое главное, Конституции Российской Федерации и другим федеральным законам – соответствующее заключение должны дать компетентные органы, в том числе Генеральная прокуратура», — сказал он.

В Москве введена обязательная прививка от коронавируса для работников сферы услуг. Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, поясняет, что «в связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией главный санитарный врач по Москве принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере торговли и услуг». Как сообщил министр правительства Алексей Немерюк, работодателям необходимо будет обеспечить не менее 60 процентов привившихся сотрудников, контактирующих с посетителями. До 15 июля работодатели должны привить своих сотрудников первым компонентом.

Ранее президент России Владимир Путин выступал против введения обязательной прививки.