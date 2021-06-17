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Евгений Попов о российско-американском саммите в Женеве: Это "бой без правил"

11:27 17.06.2021

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Фото Екатерины Тихоновой
Переговоры между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джозефом Байденом - исторические, однако проходят в сложной и неопределенной международной остановке, отметил телеведущий Евгений Попов, который в качестве журналиста следил за общением лидеров двух стран в Женеве. «Раньше мы были уверены, что республиканцы настроены к нам недружелюбно: они сами открыто об этом заявляли, поэтому взаимодействовать с ними было сравнительно легко, - констатирует Попов. - Даже демократы, несмотря на враждебный настрой, улыбались нам в лицо. А сегодня в современной международной политике нет никаких правил. Поэтому в этой встрече много противоречий. С одной стороны, любые договоренности на этом саммите могут потребовать от сторон поступиться частью своих национальных интересов. Однако такого просто не может быть! С другой стороны, все ждут каких-то итогов: ни американцам, ни нам нельзя уезжать без результатов».

Как считает телеведущий, сейчас абсолютно неясно, чего России ждать от США. «Фактически, сейчас мы наблюдаем «бой без правил», - считает Попов.

Как считает журналист, несмотря ни на что, двум странам важно попытаться вернуть отношения в конструктивное русло. «Полагаю, что уже пора постараться понять друг друга, привести к единому знаменателю наши отношения. Важно определиться, как мы друг к другу относимся», - констатировал телеведущий.

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