Евгений Попов о российско-американском саммите в Женеве: Это "бой без правил"
11:27 17.06.2021
|Фото Екатерины Тихоновой
Как считает телеведущий, сейчас абсолютно неясно, чего России ждать от США. «Фактически, сейчас мы наблюдаем «бой без правил», - считает Попов.
Как считает журналист, несмотря ни на что, двум странам важно попытаться вернуть отношения в конструктивное русло. «Полагаю, что уже пора постараться понять друг друга, привести к единому знаменателю наши отношения. Важно определиться, как мы друг к другу относимся», - констатировал телеведущий.
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