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Павел Астахов рассказал, почему решение об обязательной вакцинации в некоторых сферах обосновано

11:39 17.06.2021

Предписание столичного управления Роспотребнадзора о начале в Москве обязательной вакцинации горожан, работающих в нескольких сферах экономики, например, в сфере услуг, образования и здравоохранения юридически обоснованно и не противоречит законодательству, считает известный юрист, бывший омбудсмен по правам ребенка в РФ Павел Астахов. По его словам, нужно активизировать борьбу с пандемией, а в Конституции РФ прописана норма, позволяющая ограничить любые права, когда государство намерено принять меры в защиту интересов большинства граждан для обеспечения их безопасности. «Наше законодательство сегодня  имеет две статьи в УК, которые преследуют людей, которые заражают других за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. У нас щадят власти, уговаривают, - констатирует Астахов. - Декларация прав человека, как и пакт о гражданских правах человека в данной ситуации будут на стороне властей.  Потому что власти имеют право в период пандемии, а пандемия – это особая ситуация, которая позволяет ограничить даже конституционные права человека. Вот это надо не забывать».

Адвокат обращает внимание, что в Соединенных штатах Америки вакцинировано уже примерно 70% населения и это позволило отменять антиэпидемические ограничения, в Европе граждане в очередях ждут прививки, причем платят за вакцинацию из своего кармана. А в России вакцинироваться можно бесплатно, в любое время, однако этой возможностью воспользовалось лишь 10% населения и эту ситуацию нужно менять.

Ранее о том, том, что главный санитарный врач города по закону может принимать чрезвычайные меры для стимулировать вакцинации в период пандемии заявляли также Заслуженный юрист России, председатель Общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена и представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

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