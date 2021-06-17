Александр Мажуга: удаленка в вузах позволит снизить риск заражения COVID-19

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Московские вузы при необходимости быстро перейдут на работу в онлайн-формате, убежден ректор Российского химико-технологического университета Александр Мажуга. По его словам, за время пандемии был накоплен большой опыт дистанционной работы и для московских студентов обучение в онлайн-режиме стало привычным делом. «Они спокойно обучались дистанционно, сдавали зимнюю сессию. Конечно, преподавателям, которые с таким форматом работы столкнулись впервые, пришлось сложнее. Однако можно с уверенностью сказать: справились все, учебные программы были выполнены», – заявил Александр Мажуга на заседании Совета ректоров Москвы и Московской области.

Как отмечает Мажуга, поскольку в вузах идет летняя сессия, сейчас нет интенсивного обучения, а значит переход на удаленный формат станет оправданным шагом, который даст возможность избежать осложнения эпидемиологической ситуации. «Каждый из нас понимает, что необходимо сокращать социальные контакты. Решение уйти на удаленку – это эффективный механизм, он позволит не подвергать риску педагогов и студентов», – уверен ректор. Отметим, что Министерство науки и высшего образования России накануне разрешило вузам Москвы провести сессию 15-19 июня удаленно в связи с усилением ограничений, введенных из-за коронавируса.