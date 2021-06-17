Александр Мажуга: удаленка в вузах позволит снизить риск заражения COVID-19
14:42 17.06.2021
Московские вузы при необходимости быстро перейдут на работу в онлайн-формате, убежден ректор Российского химико-технологического университета Александр Мажуга. По его словам, за время пандемии был накоплен большой опыт дистанционной работы и для московских студентов обучение в онлайн-режиме стало привычным делом. «Они спокойно обучались дистанционно, сдавали зимнюю сессию. Конечно, преподавателям, которые с таким форматом работы столкнулись впервые, пришлось сложнее. Однако можно с уверенностью сказать: справились все, учебные программы были выполнены», – заявил Александр Мажуга на заседании Совета ректоров Москвы и Московской области.
Как отмечает Мажуга, поскольку в вузах идет летняя сессия, сейчас нет интенсивного обучения, а значит переход на удаленный формат станет оправданным шагом, который даст возможность избежать осложнения эпидемиологической ситуации. «Каждый из нас понимает, что необходимо сокращать социальные контакты. Решение уйти на удаленку – это эффективный механизм, он позволит не подвергать риску педагогов и студентов», – уверен ректор. Отметим, что Министерство науки и высшего образования России накануне разрешило вузам Москвы провести сессию 15-19 июня удаленно в связи с усилением ограничений, введенных из-за коронавируса.
НОВОСТИ
- 16:12 17.06.2021
- ПФР начнет информировать граждан о предполагаемом размере пенсии с 2022 года - Минтруд
- 16:04 17.06.2021
- Заслуженный юрист России назвал законным решение об обязательной вакцинации в Москве
- 16:03 17.06.2021
- Светлана Разворотнева призвала москвичей вакцинироваться
- 16:00 17.06.2021
- Образ Байдена, представленный в СМИ, не имеет ничего общего с действительностью - Путин
- 15:32 17.06.2021
- На реализацию договоренностей Путина и Байдена уйдут месяцы, но дедлайна нет - Песков
- 15:12 17.06.2021
- Неизвестный открыл стрельбу в городе на западе ФРГ, два человека погибли
- 15:00 17.06.2021
- Эрдоган не исключил возможности создания военной базы в Азербайджане - ТВ
- 14:32 17.06.2021
- Попавший в ДТП в Липецке сенатор Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий
- 14:12 17.06.2021
- Песков по указанию Путина назвал лидеров по количеству кибератак
- 14:00 17.06.2021
- В Подмосковье не допустят к работе не привившихся от ковида водителей автобусов и такси
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать