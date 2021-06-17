Роботам в хирургии не доверяют больше трети россиян - исследование
17:12 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 40% граждан России отрицательно относятся к идее применения роботов и искусственного интеллекта (ИИ) для проведения медицинских операций. При этом более четверти россиян считают, что через 10 лет это станет реальностью, следует из данных международного социологического исследования, проведенного холдингом "Ромир" и консорциумом GlobalNR.
"Одинаково отрицательно относятся к идее роботизации жители России и США: по 38% соответственно", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС. Более четверти россиян - 26% - считают, что в ближайшие десять лет это станет реальностью. того же мнения придерживаются 38% респондентов в мире.
В той или иной степени одобряют перспективу того, что роботы будут оперировать людей в больницах, 26% россиян, причем, большинство позитивно настроенных по отношению к роботизации в медицине, составляют мужчины.
Отмечается, что больше всего роботизацию медицины поддерживают в Индии - 61%, а меньше всего - в Таиланде - всего 15% от числа опрошенных. Причиной негативного отношения к применению роботов-врачей эксперты называют "кризис доверия".
"В эпоху глобализации мы получили эффект критичности и отторжение даже к тем вещам, которые кажутся прогрессивными и логичными. Эту тенденцию подтверждают результаты опроса США и России", - поясняют исследователи.
Данные опубликованы ко Дню медицинского работника, который в этом году в России отмечается 20 июня. Исследование "Ромир"/GlobalNR проводилось в 2020 году в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, России, США, Таиланде, Южной Корее и Китае. Всего опрошено более 7,1 тыс. респондентов из разных социально-демографических групп. В России опрошено 800 респондентов.
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