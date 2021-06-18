Ситуация с ковидом ухудшилась из-за низких темпов вакцинации и нигилизма граждан - Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Низкие темпы вакцинации от ковида, тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям и коварство самой инфекции привели к ухудшению ситуации с коронавирусом в России. Такое мнение выразил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости тотальным нигилизмом по отношению к ограничительным мерам. "Согласны абсолютно", - сказал Песков. Так он ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле оценку Поповой и какие еще видят причины ухудшения ситуации.

По словам пресс-секретаря президента РФ, к этому также привели низкие темпы вакцинации. "Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации и, кроме того, коварство самой инфекции тоже нельзя забывать", - подытожил он.