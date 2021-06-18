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Собянин: Больница в Коммунарке будет полностью достроена до конца года

13:36 18.06.2021

Многопрофильную клиническую больницу в Коммунарке планируется полностью достроить до конца 2021 года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая в присутствии  премьер-министра РФ Михаила Мишустина новый детский инфекционный корпус этого медучреждения. «Уже сегодня ночью в 00:00 первый пациент сюда прибудет, - отметил градоначальник. - Плюс детская больница и лучевой корпус, который мы сейчас проектируем. Четыре корпуса, которые здесь будут введены, это еще порядка 60 тыс. кв. м. Всего будет 160 тыс. кв. м. Это самая крупная больница на постсоветском пространстве, которая в чистом поле с нуля началась строиться и в таком объеме».

По словам мэра, в систему московского здравоохранения включены более 30 крупных медцентров, что позволяет лечить пациентов от любых заболеваний. «Человек, попадая в больницу, сразу проходит быструю диагностику, срочное, оперативное лечение, если ему необходимо. Это очень быстро. Это увеличит производительность таких больниц практически в два раза», - говорит Собянин.

Мэр просил медиков продолжать активную борьбу с распространением коронавирусной инфекции. «Мы видим новые вызовы, новые проблемы, новые скачки заболеваемости. Я, пользуясь случаем, обращаюсь к медицинскому сообществу Москвы встать снова на защиту москвичей, простых граждан для того, чтобы нам побороть новые вызовы, новую волну и достойно защитить людей от надвигающейся опасности», - призвал мэр.

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