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Обрушение произошло на шахте в Кузбассе, один человек погиб

08:40 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обрушение угля произошло на шахте в Кузбассе, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал.

"Произошло обрушение угля в шахте "Анжерская-Южная". Завалило людей, одного вытащили живого, [состояние] еще одного - неизвестно. Проводится спасательная операция", - сообщили ТАСС в Сибирском управлении Ростехнадзора.

"Один погиб," - уточнил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Кемеровской области ТАСС сообщили, что выброс метана произошел с последующим обрушением породы.

"Самостоятельно эвакуируются 139 человек. На месте работают отделения ВГСО", - сказал собеседник.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, конкурсное производство неоднократно продлевалось. Добыча угля на предприятии при этом продолжается.

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