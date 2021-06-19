Тверская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса
09:00 19.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Тверская область стала еще одним российским регионом, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Как и в предыдущих случаях, это требование касается работников торговли, общественного питания, транспорта, образования, здравоохранения. Привиться должны здесь не менее 60% персонала.
Ранее о подобной обязательной вакцинации уже объявили в Москве и Подмосковье, на Сахалине, в Кузбассе, Тульской Ленинградской области.
Московская область пока справляется с резким скачком заболеваемости, однако резервы ограничены, предупредил губернатор Андрей Воробьев. Он в очередной раз призвал жителей региона сделать прививку от коронавируса.
Перенесшие коронавирус могут сделать прививку не ранее, чем через полгода после выздоровления, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, смертность от коронавируса за последние двое суток выросла на 14%.
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