В России выявили 17 906 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 31 января
12:00 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 906, до 5 299 215. Прирост числа инфицированных стал максимальным с 31 января текущего года, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост заболевших составил 0,34%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 684, до 4 861 343. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 466 против 453 днем ранее, это максимальный показатель с 13 марта. Всего с начала пандемии от инфекции в стране умерли 128 911 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.
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