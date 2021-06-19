Путин назвал людей, которых он видит во главе списка ЕР на выборах
16:00 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предложил включить в общефедеральную часть кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, а также сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву и главу больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко.
Эти имена глава государства перечислил, выступая в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия". При этом он не назвал имя заместителя председателя Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.
Медведев возглавлял список на выборах 2011 и 2016 годов, при этом в общефедеральной части списка он был единственным кандидатом.
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