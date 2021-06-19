Путин назвал людей, которых он видит во главе списка ЕР на выборах

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил включить в общефедеральную часть кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, а также сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву и главу больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко.

Эти имена глава государства перечислил, выступая в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия". При этом он не назвал имя заместителя председателя Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

Медведев возглавлял список на выборах 2011 и 2016 годов, при этом в общефедеральной части списка он был единственным кандидатом.