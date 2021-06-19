0
0
167
НОВОСТИ

Путин назвал людей, которых он видит во главе списка ЕР на выборах

16:00 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил включить в общефедеральную часть кандидатов на выборах в Госдуму от "Единой России" министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД РФ Сергея Лаврова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову, а также сопредседателя центрального штаба ОНФ, руководителя образовательного фонда "Талант и успех" Елену Шмелеву и главу больницы в московской Коммунарке Дениса Проценко.

Эти имена глава государства перечислил, выступая в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия". При этом он не назвал имя заместителя председателя Совбеза РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

Медведев возглавлял список на выборах 2011 и 2016 годов, при этом в общефедеральной части списка он был единственным кандидатом.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 19.06.2021
Медведев останется председателем партии, хотя и не вошел в федеральную пятерку - Перминов
0
0
15:15 19.06.2021
Многодетные семьи, продающие квартиру, могут получить налоговые льготы при условии приобретения ими нового жилья
0
170
15:08 19.06.2021
В Москве в ближайшее время будет доступна ревакцинация от COVID-19
0
182
15:00 19.06.2021
Прививаться от ковида - лучше, чем болеть - Путин
0
228
14:49 19.06.2021
Вассерман: Детский спорт следует развивать через создание секций на спортобъектах в шаговой доступности
0
176
14:47 19.06.2021
Скоро будет запущена постоянная программа поддержки занятости молодежи - Путин
0
186
14:00 19.06.2021
Армия Литвы готова выставить заслон от наплыва нелегальных мигрантов
0
289
13:00 19.06.2021
Песков допустил возможность саммита Путина и Джонсона
0
314
12:30 19.06.2021
Количество пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек, 1 человек пропал
0
301
12:00 19.06.2021
В России выявили 17 906 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 31 января
0
416

Возврат к списку