Нифантьев: Интересы и благосостояние каждого жителя страны – главный приоритет
11:45 20.06.2021
Состоявшийся накануне съезд «Единой России» должен стать отправной точкой для движения в сторону усиления социальной направленности государства, говорит член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев. По его словам, страна подошла к тому моменту развития, когда формирование социально ориентированной государственной политики становится приоритетной задачей. «Я абсолютно согласен с нашим лидером, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, что партия во главу угла обязана ставить интересы каждого человека нашей необъятной Родины. В этом простом по форме посыле лежит собственно суть предстоящей работы», – заявил общественник.
Как считает Нифантьев, самая крупная политическая партия страны несет ответственность за качество жизни граждан России, и при этом должна замечать и адекватно воспринимать критику. По словам общественника, единороссам нельзя жить в отрыве от десятков миллионов сограждан. «Формирование социальной повестки, упор на это, отвечает пожеланиям подавляющего числа наших избирателей и в целом интересам государства. Интересы и благосостояние каждого жителя нашей страны – вот главный приоритет на будущее. И я очень рад тому, что «Единая Россия» станет в этом своего рода локомотивом, основной движущей силой», – говорит член Общественной палаты РФ.
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