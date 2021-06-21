На выборах партии Пашиняна не хватило 0,08% голосов для формирования правительства - ЦИК
08:10 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным ЦИК, второй показатель у блока экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 21,04%.
Далее следуют блок экс-президента Сержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов) и партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (3,96%). Партия "Республика" набрала 3,04% голосов, у остальных политических сил менее 2%. Избирательный порог для партий - 5%, для блоков - 7%.
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