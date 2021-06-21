Cаммит в Женеве не привнес изменений в политику санкций против РФ - Псаки

09:20 Источник: Газета.Ru

Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве не привнес каких-либо изменений в политику антироссийских санкций Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет The New York Times.

Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан о том, что США готовят новые санкции в отношении компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2».

«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», — подчеркнула Псаки.

По ее словам, не имеет столь важного значения, когда Салливан сделал заявление по антироссийским санкциям. Она отметила, что в этом плане после прошедших 16 июня в Женеве переговоров между главами США и РФ «ничего не изменилось». Газета.Ru