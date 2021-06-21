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Глава Кисловодска больше недели остается в коме после падения с электросамоката

11:05 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава города-курорта Кисловодска (Ставропольский край) Александр Курбатов, который 12 июня получил тяжелую травму головы после падения с электросамоката, все еще находится в искусственной коме. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Он в Москве, в искусственной коме, под наблюдением врачей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время повторной операции не требуется.

Как сообщалось, 12 июня в Кисловодске Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелую травму головы. В реанимацию больницы мэра доставили без сознания, хирурги провели срочное оперативное вмешательство. После стабилизации состояния было принято решение о переводе Курбатова на лечение в Москву. Первый замглавы администрации Кисловодска Вячеслав Сергиенко 17 июня назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета в период лечения мэра.

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