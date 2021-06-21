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Набор в кадетские военные училища пройдет дистанционно из-за пандемии

11:32 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Набор в суворовские, нахимовские и президентские кадетские училища Минобороны РФ пройдет дистанционно из-за пандемии. Об этом журналистам сообщили в понедельник в военном ведомстве.

"В этом году кандидаты на поступление в нахимовские, суворовские и кадетские училища из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будут проходить вступительные испытания дистанционно. Будущие воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России пройдут вступительные испытания с 1 по 15 июля", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что в этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей были продлены сроки предоставления документов до 10 июня.

"Вступительные испытания по русскому и иностранному языкам, математике, а также определение психологической готовности к обучению пройдут в училищах в форме собеседования по видеосвязи", - отметили в военном ведомстве.

Оценка по физической подготовке будет выставлена на основании полученной школьником в предыдущей учебной организации.

По информации Минобороны, всего в этом году допущено к сдаче вступительных испытаний около 8 тыс. кандидатов.

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