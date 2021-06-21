Статья Путина о ВОВ написана на немецком, потому что эта тема важна для Германии - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему статью президент решил написать на немецком.

"Мы знаем, что первой жертвой нацизма стала сама Германия, которая была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР. Эта тема очень важна и для немцев, и важна для россиян. Поэтому в диалоге с Германией президент не раз принимал решение обратиться, чтобы изложить свое видение. Почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке", - разъяснил Песков.