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Статья Путина о ВОВ написана на немецком, потому что эта тема важна для Германии - Песков

14:32 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны (ВОВ) на немецком языке, потому что для Германии, которая была первой жертвой нацизма, эта тема очень важна. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему статью президент решил написать на немецком.

"Мы знаем, что первой жертвой нацизма стала сама Германия, которая была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР. Эта тема очень важна и для немцев, и важна для россиян. Поэтому в диалоге с Германией президент не раз принимал решение обратиться, чтобы изложить свое видение. Почему на немецком языке? Потому что в Германии все говорят на немецком языке", - разъяснил Песков.

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