Причиной убийства девушки в лагере в подмосковном Пушкине стал спор, кто лучший вожатый

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спор о том, кто лучший вожатый, стал причиной убийства девушки коллегой в детском лагере в Пушкинском районе Подмосковья, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, во время распития девушками алкоголя между ними завязался спор о том, кто лучший вожатый. Спор перерос в конфликт и нападение с ножом", - сказал собеседник агентства.

В ходе конфликта между двумя девушками-вожатыми в лагере в Пушкинском районе Подмосковья они ранили друг друга. Одна из девушек погибла от ножевого ранения. Вторая девушка получила незначительные раны на руке, выхватывая нож у своей оппонентки.

Источник добавил, что девушки не были знакомы до работы в лагере. По его словам, нападение произошло ночью, когда дети спали, они ничего не видели.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, надзорным ведомством проводится проверка по факту убийства вожатой. "В ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а также законодательства о несовершеннолетних", - сообщила Григорьева.

Представитель подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила, что 23-летняя вожатая детского лагеря задержана по подозрению в убийстве своей 20-летней коллеги, обнаруженной с тремя ножевыми ранениями в области груди. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ей меры пресечения, вероятно, ареста. Врадий добавила, что девушки проходили в лагере студенческую практику и проживали в одной комнате для вожатых. Криминалистами и следователями проведен осмотр места происшествия, изъят нож и другие предметы, имеющие значение для следствия, проводятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.